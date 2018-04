Norge gir 170 millioner kroner til Jemen

NTB utenriks

Det kunngjorde utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på giverlandskonferansen for Jemen i Genève tirsdag.

– Dette er for øyeblikket verdens verste humanitære krise og det er helt essensielt at sivile får beskyttelse og at det gis humanitær tilgang, sier Søreide i en pressemelding.

I tillegg bidrar Norge gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF) med over 40 millioner.

– Norge var en av de største bidragsyterne til nødlidende i Jemen i 2017 og jeg er glad for at vi vil opprettholde et høyt nivå på bistanden i 2018, sier Søreide.

I fjor ga Norge om lag 250 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet i Jemen, der over tre år med konflikt har ført over 22 millioner mennesker – nesten 80 prosent av befolkningen – ut i en humanitær krise.

(©NTB)