Israel trekker seg fra asylavtale med FN

Mandag kunngjorde Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel hadde inngått avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om å sende 16.250 afrikanske asylsøkere som oppholder seg i Israel, videre til land som Tyskland, Italia og Canada.

De fleste av asylsøkerne kommer fra Sudan og Eritrea og fikk tidligere i år frist til utgangen av mars med å forlate Israel frivillig, eller å bli kastet i fengsel.

Kortlevd avtale

Noen timer etter at avtalen ble kunngjort, rykket imidlertid Netanyahu ut og sa at den var lagt på is. Tirsdag morgen opplyste han at Israel hadde trukket seg fra avtalen.

Bakgrunnen for beslutningen var angivelig massiv kritikk fra høyresiden i Israel, ettersom avtalen med UNHCR også innebar at Israel skulle gi midlertidig opphold til like mange asylsøkere som de sendte videre til andre land.

Infiltratører

– Jeg lyttet oppmerksomt til de mange kommentarene til avtalen. Som et resultat av det, og etter å ha revurdert fordeler og ulemper, besluttet jeg å slå en strek over avtalen, sa Netanyahu.

– Til tross for juridiske og internasjonale restriksjoner, som blir stadig vanskeligere, vil vi jobbe besluttsomt videre med alle mulige løsninger for å fjerne infiltratører. Vi vil også søke andre mulige løsninger, sa han.

UNHCR ber Netanyahu tenke seg om og revurdere beslutningen om å trekke Israel fra avtalen.

– Vi mener fortsatt at det trengs en vinn-vinn-avtale som tjener Israel, verdenssamfunnet og folk som trenger asyl, og vi håper at Israel snarest vil revurdere beslutningen, sier UNHCRs talsmann William Spindler.

