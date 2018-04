HRW hardt ut mot Israels drap på ubevæpnede palestinere  

NTB utenriks

Menneskerettighetsorganisasjonen har gransket hendelsene der 17 palestinere ble drept og over 1.400 ble såret da israelske soldater åpnet ild sist fredag. Konklusjonen er klar:

– De israelske soldatene brukte ikke bare overdreven makt, de handlet tilsynelatende på ordre som nærmest sikret en blodig militær respons på de palestinske demonstrasjonene, sier nestlederen for Human Rights Watchs virksomhet i Midtøsten, Eric Goldstein.

Skarpskyttere

Israelske myndigheter varslet på forhånd at 100 skarpskyttere ville bli stasjonert langs grensa i forbindelse med den tillyste demonstrasjonen på Gazastripen sist fredag.

Videobilder viser blant annet hvordan én demonstrant ble skutt i ryggen på flere hundre meters hold, mens én annen ble skutt mens han knelte i bønn.

Ifølge Human Rights Watch foreligger det ingen beviser for at de palestinske demonstrantene var bevæpnet, at de utgjorde noen trussel mot de godt beskyttede israelske soldatene som voktet grensa, eller at de forsøke å ta seg over grensa og inn i Israel.

Fortjener medalje

Over halvparten av de drøyt 1.400 som ble såret, ble ifølge palestinske helsearbeidere truffet av skarpe skudd.

– Godt jobbet, lød statsminister Benjamin Netanyahus hilsen til soldatene, og det samme mente forsvarsminister Avigdor Lieberman.

– Alle våre soldater fortjener etter min mening medalje, sa han.

Den israelske regjeringshæren avviste også all kritikk og hevdet først i en Twitter-melding at deres skarpskytterne utelukkende traff dem de siktet på.

Gjennomtenkt

– Ingenting skjedde ukontrollert, alt var nøyaktig og gjennomtenkt, og vi vet hvor hver eneste kule traff, het det i Twitter-meldingen, som senere ble slettet, men som den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem offentliggjorde en kopi av.

– Disse drapene understreker viktigheten av at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) åpner formell etterforskning av de alvorlige forbrytelsene som begås i Palestina, slår Human Rights Watch fast.

FNs generalsekretær António Guterres, EUs utenrikssjef Federica Mogherini, Amnesty International og lederen for det israelske venstrepartiet Meretz, Tamar Zandberg, har alle krevd uavhengig gransking.

– Uakseptabelt

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener også at drapene må granskes, men at det må være Israels ansvar.

– Det er viktig at denne typen handlinger blir undersøkt og ettergått på en troverdig måte, mener Søreide, som kaller det uakseptabelt å skyte med skarpt mot ubevæpnede demonstranter.

– Det kommer ikke på tale med noen gransking, lyder forsvarsminister Avigdor Liebermans svar på krav om gransking.

