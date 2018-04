Fransk togstreik skaper store transportproblemer i Paris

NTB utenriks

Streiken er en protest mot president Emmanuel Macrons plan om å reformere det nasjonale jernbaneselskapet SNCF. Målet er å få selskapet til å gå med overskudd.

De fagorganiserte mener at det baner vei for en privatisering av togdriften, og har bestemt seg for å protestere mot planene i en rekke aksjoner de tre neste månedene.

Nesten annenhver ansatt i SNCF uteble fra jobb tirsdag, på streikens første hele dag. Dermed var det kun 12 prosent av togene som gikk. Streiken rammer ikke minst pendlere som bor i Paris' forsteder.

I tillegg til at lokaltogene står stille, er også høyhastighetstoget TGV rammet. Kun hver åttende avgang gikk tirsdag som normalt, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Fagbevegelsen insisterer på at streiken ikke kun handler om tog og jernbaner.

– Vi forsvarer franske offentlige tjenester, ikke bare jernbanearbeiderne, sier Emmanuel Grondein, lederen i Sud Rail, en av fire fagforbund bak streiken.

En meningsmåling viser imidlertid at over halvparten av franskmennene mener at streiken er uberettiget.

Tirsdagens streik rammet også Air France, renholdsbransjen og universitetene.

