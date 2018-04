Første dom i Muellers Russland-etterforskning i USA

NTB utenriks

En føderal dommer i Washington presenterte straffutmålingen tirsdag. 33 år gamle Alex van der Zwaan erkjente skyld for om lag to måneder siden.

Han innrømmet da at han hadde løyet overfor Muellers etterforskere om sine kontakter med Donald Trumps tidligere valgkamprådgiver Rick Gates og en person som FBI mener er koblet til russisk etterretning.

Van der Zwaan var tiltalt for med overlegg å ha løyet. Etter å ha innrømmet skyld, inngikk advokaten en avtale om å samarbeide med Muellers granskere, inkludert deling av opptak av samtaler med Gates, den ikke navngitte personen og en partner i advokatfirmaet.

London-baserte Van der Zwaan representerte det globale advokatfirmaet Skadden Arps i et oppdrag for den ukrainske regjeringen i 2012 da korrupsjonsrettssaken mot tidligere statsminister Julia Timosjenko pågikk. På den tiden arbeidet Gates og Manafort for den russiskstøttede ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, som senere ble avsatt.

Gates var en av tidligere valgkampsjef Paul Manaforts nære medarbeidere og forretningspartnere. Både Gates og Manafort er under etterforskning for hvitvasking av penger og skatteunndragelse. Gates og Manafort skal ha tjent flere millioner av dollar for oppdraget de utførte for Janukovitsj. Inntektene ble ikke innrapportert.

(©NTB)