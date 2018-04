Trump raser mot DACA-ordningen

NTB utenriks

– DACA-ordningen er død, skriver Trump på Twitter mandag.

– Demokratene vil ikke ha grenser, og de vil dermed ha narkotika og kriminalitet!, legger han til.

DACA gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år sammen med sine foreldre, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter.

Presidenten ønsker at Senatet endrer grensereglene for å ende filibustertaktikken, et forslag Trump kaller «det kjernefysiske alternativet». Senatet har imidlertid avvist forslaget, og sagt at Republikanerne vil trenge filibustertaktikken når de igjen blir mindretall i Senatet.

Amerikanske medier spekulerer i at Trumps hardere tone den siste tiden skyldes at hans kjernevelgere er skuffet over budsjettforslaget og mangelen av finansiering av en grensemur.

I en rekke Twitter-meldinger første påskedag anklaget presidenten Mexico for å gjøre lite eller ingenting for å hindre folk i å krysse grensa til USA.

– INGEN DACA-AVTALE! tvitret presidenten, én time etter at han startet dagen med å ønske sine følgere «GOD PÅSKE!».

Mexico er nødt til å stanse «store strømmer av narkotika og folk», mener Trump.

– Ellers vil jeg stanse melkekua deres, NAFTA. TRENGER MUR! tvitrer presidenten, som har lovet å bygge en stor grensemur mellom de to nabolandene.

(©NTB)