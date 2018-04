Statlige medier: Øst-Ghoutas siste opprørsgruppe forlater sin tidligere bastion

NTB utenriks

Ifølge det syriske, statskontrollerte nyhetsbyrået SANA er det sendt over 50 busser til byen Douma, men mandag formiddag hadde kun tre eller fire busser begynt å kjøre nordover.

De var på vei til Jarablus, en by i Nord-Syria som er kontrollert av opprørere og tyrkiske regjeringssoldater.

Douma ligger rett øst for Damaskus og er den største byen i Øst-Ghouta. Dagen før kunngjorde Russland at opprørsgruppen Jaish al-Islam, som har kontrollert byen i lang tid, hadde gått med på en evakueringsavtale.

Jaish al-Islam har foreløpig verken bekreftet eller kommentert opplysningene. Samtidig blir det meldt at opprørerne er splittet i ulike fraksjoner og at noen fortsatt nekter å forlate stillingene sine.

Full kontroll?

Øst-Ghouta har helt siden begynnelsen av krigen i 2011 vært en av de viktigste bastionene til syrere som har forsøkt å styrte president Bashar al-Assad.

Det er nå seks uker siden regimevennlige styrker med støtte fra Russland innledet sluttoffensiven mot området. Minst 1.600 sivile skal ha blitt drept siden 18. februar, og de voldsomme angrepene har også lagt boligområder i grus.

Først når opprørerne har forlatt Douma, vil regjeringslojale styrker kunne sies å ha full kontroll over området.

De siste dagene har det blitt meldt at regimet kontrollerer 95 prosent av området, som før krigen forsynte hovedstaden Damaskus med jordbruksprodukter.

At området er tømt for opprørere innebærer også at det ikke lenger kan brukes av opprørere til å angripe mål i Damaskus.

Ønsket ikke tvangsflytting

For bare to uker siden avviste opprørere i Øst-Ghouta at de ville gå med på en evakuering. Årsaken er at de opplever evakuering som tvangsflytting som innebærer at de må flytte for godt fra et område der mange av dem er født og oppvokst.

– Et stort flertall av opprørerne fra Øst-Ghouta er fra området, noe som gjør det spesielt smertefullt og vanskelig for krigerne å forlate området, har Syria-eksperten Aron Lund fra Century Foundation tidligere uttalt til AFP.

Regjeringsoffensiven førte til at de opprørskontrollerte områdene ble splittet opp i tre lommer kontrollert av ulike opprørsgrupper, som alle ble omringet av regjeringsstyrker. Den 21. mars kom den første meldingen om at Russland hadde forhandlet fram en evakueringsavtale. Like etter forlot den ytterliggående gruppa Ahrar al-Sham byen Harasta. Deretter fulgte gruppen Failaq al-Rahman, som har vært knyttet til den mer moderate opprørsgruppen Den frie syriske hær.

Mandag var opprørere fra Jaish al-Islam på vei bort fra området. Gruppa har vært regnet som den største opprørsgruppen i Øst-Ghouta.

(©NTB)