Statlige medier: Øst-Ghoutas siste opprørsgruppe forlater sin tidligere bastion

NTB utenriks

Ifølge det syriske, statskontrollerte nyhetsbyrået SANA er det sendt over 50 busser til byen Douma, men mandag formiddag hadde kun tre eller fire busser begynt å kjøre nordover.

De var på vei til Jarablus, en by i Nord-Syria som er kontrollert av opprørere og tyrkiske regjeringssoldater.

Douma ligger rett øst for Damaskus og er den største byen i Øst-Ghouta. Dagen før kunngjorde Russland at opprørsgruppen Jaish al-Islam, som har kontrollert byen i lang tid, hadde gått med på en evakueringsavtale.

Jaish al-Islam har foreløpig verken bekreftet eller kommentert opplysningene. Samtidig blir det meldt at opprørerne er splittet i ulike fraksjoner og at noen fortsatt nekter å forlate stillingene sine.

Full kontroll?

Øst-Ghouta har helt siden begynnelsen av krigen i 2011 vært en av de viktigste bastionene til syrere som har forsøkt å styrte president Bashar al-Assad.

Det er nå seks uker siden regimevennlige styrker med støtte fra Russland innledet sluttoffensiven mot området. Minst 1.600 sivile skal ha blitt drept siden 18. februar, og de voldsomme angrepene har også lagt boligområder i grus.

Først når opprørerne har forlatt Douma, vil regjeringslojale styrker kunne sies å ha full kontroll over området.

De siste dagene har det blitt meldt at regimet kontrollerer 95 prosent av området, som før krigen forsynte hovedstaden Damaskus med jordbruksprodukter.

At området er tømt for opprørere innebærer også at det ikke lenger kan brukes av opprørere til å angripe mål i Damaskus.

Ønsket ikke tvangsflytting

For bare to uker siden avviste opprørere i Øst-Ghouta at de ville gå med på en evakuering. Årsaken er at de opplever evakuering som tvangsflytting som innebærer at de må flytte for godt fra et område der mange av dem er født og oppvokst.

remove compatability button on ie8.. :/ #loading { display: block; position: absolute; top: 50%; left: 50%; text-align: center; margin-left: -100px; z-index: 100; background-color: white; } Start of Zendesk Chat Script window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s= d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set. _.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute("charset","utf-8"); $.src="https://v2.zopim.com/?4xTLFVVAsE8F6gjxu83c6IrZYJ9xyxAF";z.t=+new Date;$. type="text/javascript";e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,"script"); End of Zendesk Chat Script/* * Utility class with helper functions and workarounds for problematic JSNI cases. * * gwt_openlayers_util.relay * Relays calls to OpenLayers functions that taken an Array parameter * and perform an instanceof test for the type Array, and possible for other * corner cases. * * @author */ //make namespacing object if(!gwt_openlayers_util){ var gwt_openlayers_util = new Object(); } //function for converting Object to Array gwt_openlayers_util.convertToArray = function(o){ var a = new Array(); for(var i = 0, m = o.length; i m; i++){ a[i] = o[i]; } return a; } //function for converting JSNI created javascript Object to plain javascript Object //GWT created javascript objects fail instanceof Object test // TO DO make recursive gwt_openlayers_util.convertToPlainObject = function(o){ var obj = new Object(); for(prop in o){ var x = prop; } return obj; } //to get around the test: if(this.eventListeners instanceof Object){ ...} gwt_openlayers_util.eventListenersToObject = function(options){ if(options.eventListeners){ var obj = new Object(); for(i in options.eventListeners){ alert(i) obj[i] = options.eventListeners[i] } options.eventListeners = new Object(); for(j in obj){ options.eventListeners[j] = obj[j] } } return options; } //relay functions //TODO move these functions to JSNI methods on the Impl classes gwt_openlayers_util.relay = { /* copy, paste directly below here, adjust name of function, and specify body exampleRelayFnt : function(o){ }, */ //paste new relay function here writeArray : function(format, o){ return format.write(gwt_openlayers_util.convertToArray(o)); }, vectorAddFeatures : function(vector, o){ vector.addFeatures(gwt_openlayers_util.convertToArray(o)); } } /** * For performing output sanitization on strings that are inserted into the html dom at runtime. * * This is to prevent XSS. Sanitization should only be done on input that * can be inserted by "users" in some way. If an attacker can hijack javascript * methods that take input html than sanitization is not relevant anymore. * * Output sanitization should always be based on a whitelist. */ gwt_openlayers_util.sanitize = function(input){ var originalInput = input; var whiteListRegEx = [ new RegExp("", "g"), new RegExp("", "g"), new RegExp("", "g"), new RegExp("", "g"), new RegExp("\"rtl\">", "g"), new RegExp("\"ltr\">", "g"), new RegExp("", "g") ]; for(var i = 0, max = whiteListRegEx.length; i max; i++){ input = input.replace(whiteListRegEx[i], "") } var whiteListCharsRegEx = /^[a-zA-Z0-9\.\s",';:\u00B0]+$/; if(whiteListCharsRegEx.test(input)){ return originalInput; } else { return ""; } }

(©NTB)