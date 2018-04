NTB utenriks

En sjuende kvinne er dømt til livsvarig fengsel, ifølge kilden.

Alle kvinnene møtte i rettssalen sammen med små barn. De overga seg til kurdiske peshmerga-styrker etter at de flyktet fra Tal Afar.

Tal Afar var en av de siste byene som IS mistet kontroll over under den irakiske offensiven mot den ytterliggående gruppa i fjor.

