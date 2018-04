NTB utenriks

Det var tidligere på mandagen at kontoret til Netanyahu kunngjorde at Israel hadde inngått avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om å sende flere tusen afrikanske asylsøkere som oppholder seg i Israel, videre til andre land i Vesten i stedet for å returnere dem til hjemlandet.

Men sent mandag kveld kunngjorde Netanyahu at avtalen ikke vil tre i kraft ennå.

