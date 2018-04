Mange drept i Boko Haram-angrep i Nigeria

NTB utenriks

– Ofrene ble drept da de forsøkte å flykte fra kamper mellom opprørere og militæret, heter det i en uttalelse fra et statlig nødetatsbyrå mandag.

Her står det også at de døde ble funnet i de to landsbyene Bale Shuwa og Bale Kura. Landsbyene ligger i utkanten av byen Maiduguri nordøst i landet. Det er ikke klart om alle ofrene er sivile, eller om det også er soldater og jihadister blant de døde.

Stort angrep

Boko Haram-angrepet omtales som ett av de dristigste de siste månedene. Jihadistene tok i bruk både selvmordsbomber, bombekastergranater og skytevåpen, og kampene som fulgte, beskrives som langvarige.

Angrepet var rettet mot en militærbase like utenfor Maiduguri, opphavsstedet til den ytterliggående gruppa, som i ni år har kjempet for en såkalt islamsk stat i området.

Angriperne forsøkte å infiltrere byen, ifølge lederen for en regjeringsvennlig milits.

Innbyggere i Maiduguri sier at de søndag kveld hørte minst fem eksplosjoner og lyden av skyting fra området utenfor byen der militærbasen ligger. Skytingen varte i over en time.

Jenter utstyrt med bomber

Fredag gjennomførte Boko Haram et angrep mot et område i utkanten av byen ved hjelp av fire tenåringsjenter som alle var utstyrt med selvmordsbomber. To personer ble drept.

Det var det første Boko Haram-angrepet siden myndighetene kunngjorde at de hadde inngått en våpenhvile med gruppen. Det er blitt meldt at en fraksjon av den IS-tilknyttede gruppen er i forhandlinger med regjeringen, men disse omfatter ikke en annen fraksjon, som er kjent for omfattende bruk av selvmordsbomber mot sivile.

Analytikere mener at det vil være vanskelig å inngå en våpenhvile med gruppen ettersom den nå er splittet i flere rivaliserende fløyer.

Minst 20.000 personer er drept, og over 2 millioner er drevet på flukt i løpet av den ni år lange konflikten. I tillegg er flere hundre skolebarn bortført.

(©NTB)