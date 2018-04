Israel stanser utvisning av afrikanske asylsøkere etter avtale med FN

NTB utenriks

I en uttalelse fra kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu mandag heter det at Israel har kommet fram til en avtale med FNs høykommissær for flyktninger som er «uten sidestykke».

Avtalen skal gå ut på at over 16.000 innvandrere sendes til flere vestlige land som er villig til å bosette dem. Dermed risikerer de afrikanske asylsøkerne ikke lenger å bli deportert.

Israel mener at et stort flertall av landets nesten 40.000 asylsøkere egentlig er arbeidsinnvandrere, noe som betyr at de ikke har noen forpliktelse til å gi dem opphold.

Kritikere har stemplet deporteringsplanen som uetisk. De mener også at den ødelegger bildet av Israel som et tilfluktssted for jødiske innvandrere.

Ifølge israelske myndigheter skal avtalen med FN gjennomføres i løpet av de fem neste årene.

