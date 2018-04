Forsonende budskap fra Etiopias nye leder 

NTB utenriks

Den nye statsministeren ba også om unnskylding til alle som har lidd under uroen den siste tiden.

– Dette er et historisk øyeblikk der vi åpner et nytt kapittel i vårt lands historie, sa Abiy i en tale i nasjonalforsamlingen mandag.

– Det er på høy tid at vi lærer fra feilene vi har gjort, og gjør opp for all uretten vi har gjort tidligere, sa han videre.

I talen tok han også til orde for å starte nye samtaler med erkefienden Eritrea, og han oppfordret etiopiere i eksil til å delta aktivt i etiopisk politikk. I tillegg antydet han at regjeringen nå kommer til å gi mer rom for opposisjonspartier.

Det er første gang Etiopia får en statsminister fra Oromo-folket. 42-åringen har bakgrunn fra militæret og har også ledet departementet for teknologi og vitenskap. Han tilhører regjeringspartiet Folkets revolusjonære demokratiske front, som har styrt landet de siste 27 årene. Det er partiet som har utnevnt Abiy til statsminister.

Han erstatter Hailemariam Desalegn, som overraskende gikk av i februar etter over to år med massedemonstrasjoner mot regjeringen. Protestene ble ledet av aktivister fra Oromo-folket.

Oromo-folket er den største etniske gruppen i Etiopia, men de har lenge opplevd seg som marginalisert, både politisk og økonomisk.

Opposisjonsleder Merera Gudina uttrykker forsiktig optimisme i forbindelse med innsettelsen av Abiy.

– Det han ønsker å oppnå, er avhengig av hva partiet lar ham gjøre, sier han.

(©NTB)