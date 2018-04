Dødstallet på Gazastripen har steget til 17

NTB utenriks

Det er palestinske helsemyndigheter som mandag opplyste at uroen har krevd sitt 17. dødsoffer, en 29 år gammel mann som før helgen deltok i demonstrasjonene ved Khan Younis sør på Gazastripen.

I tillegg til at 17 personer ble drept, ble 1.400 såret, hvorav over 750 ble truffet av skarpe skudd, ifølge myndighetene på Gazastripen.

Titusener av mennesker deltok i det som beskrives som en av de største protestene i den palestinske enklaven på flere år.

Israel har forsvart voldsbruken med at palestinerne nærmet seg det strengt bevoktede grensegjerdet, og myndighetene hevder også at det var helt nødvendig å skyte mot palestinere som kastet stein og som rullet brennende bildekk mot sperringene. Palestinerne sier imidlertid at de som ble skutt, ikke utgjorde noen fare for de israelske soldatene.

Både FN og EU har krevd en uavhengig granskning, men det avviser Israel.

