Bombet Taliban-drevet skole

NTB utenriks

Angrepet ble utført mandag og var rettet mot en treningsleir i et Taliban-kontrollert område i Kunduz-provinsen nordøst i Afghanistan, ifølge en talsmann for det afghanske forsvarsdepartementet. Han sier at minst 30 Taliban-krigere ble drept, deriblant ni kommandanter.

Talsmannen opplyser videre at et stort antall krigere var samlet i området der de forberedte en militærparade.

Taliban sier på sin side i en uttalelse at luftangrepet traff en såkalt madrassa, en religiøs skole, og at over 100 mennesker, deriblant geistlige, islamskoleelever og andre sivile ble drept og såret. Taliban tallgir ikke hvor mange som ble drept og hvor mange som ble såret.

Ifølge en sykehuskilde ble minst 15 sårede, deriblant flere barn, fraktet til sykehus.

(©NTB)