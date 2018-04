AFP: Puigdemont anker beslutning om tiltale

NTB utenriks

Puigdemont, som sitter fengslet i Tyskland og risikerer å bli utlevert til Spania, mener tiltalen om oppvigleri og opprør ikke er berettiget.

Det kommer fram i en 85 sider lang ankebegjæring skrevet av Puigdemonts advokat Jaume Alonso-Cuevillas, som nyhetsbyrået AFP fikk se mandag.

I begjæringen krever Alonso at tiltalen mot både Puigdemont og flere andre katalanske separatister må frafalles. Han krever også at tiltalepunktene om misbruk av offentlige midler og ulydighet mot tidligere regionminister Lluis Puig må droppes.

Carles Puigdemont flyktet til Belgia i desember der han har oppholdt seg i selvpålagt eksil etter at sentralmyndighetene i Madrid erklærte folkeavstemningen om selvstendighet for Catalonia i oktober for ugyldig og avsatte Puigdemont og tvangsoppløste regionforsamlingen.

En internasjonal arrestordre mot Puigdemont ble henlagt i desember men reaktivert i mars mens Puigdemont var i Finland. To dager senere ble han pågrepet i Tyskland like etter at han krysset grensen fra Danmark.

Tysk påtalemyndighet har besluttet at Puigdemont må sitte i tysk varetekt mens Tyskland behandler Spanias begjæring om å få ham utlevert.

