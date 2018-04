SOHR: IS drepte 19 regimesoldater øst i Syria

NTB utenriks

Den London-baserte gruppa opplyser søndag kveld at angrepene har funnet sted i og rundt småbyen Albu Kamal det siste døgnet.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har i stor grad blitt nedkjempet siden opprørerne erobret store områder i Syria og Irak i 2014. Men IS-opprørere klamrer seg ennå fast til små lommer øst i Syria og har fortsatt evne til å utføre blodige angrep.

Albu Kamal ligger nær grensa til Irak og var i lengre tid bastion for ekstremistgruppa. I slutten av 2017 ble IS drevet ut av byen under en russiskstøttet militæroffensiv.

