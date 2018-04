Kim på sørkoreansk popkonsert i Pyongyang

NTB utenriks

Kim hadde med seg kona på konsert i Nord-Koras hovedstad, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap søndag kveld.

En rekke ledende sørkoreanske musikere sto på scenen under søndagens arrangement. Det er første gang på over ti år at sørkoreanske artister opptrer i nabolandet i nord. De skal holde en andre forestilling tirsdag.

Konsertene går av stabelen under et diplomatisk tøvær som startet på nyåret og som har utviklet seg raskt siden. 27. april skal Kim etter planen møte Sør-Koreas president Moon Jae-in.

Totalt 120 personer er med i den sørkoreanske artistgruppa – deriblant musikere, dansere, teknikere og taekwondoartister.

Blant dem er de fem medlemmene av bandet Red Velvet, som er en del av Sør-Koreas enormt populære K-pop-bølge.

