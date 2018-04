16 drept i sammenstøt i Kashmir

NTB utenriks

Ifølge politisjefen i Kashmir, Shesh Paul Vaid, ble sju opprørere og to regjeringssoldater drept i landsbyen Draggad i Shopian-distriktet.

Også flere andre steder sør for Srinagar kom det til skuddveksling mellom opprørere og regjeringsstyrker, og de indiske soldatene åpnet også ild mot sivile som kastet stein mot dem for å drive dem tilbake. Minst to sivile ble drept og flere ble såret.

India har stasjonert rundt 500.000 soldater i Kashmir og anklager Pakistan for å støtte opprørerne, noe pakistanske myndigheter nekter for.

India kontrollerer to tredeler av Kashmir, der det store flertallet både på pakistansk og indisk side er muslimer.

Striden om Kashmir har utløst tre kriger mellom de to atommaktene India og Pakistan, den første i 1947 og de to neste i 1965 og 1999.

