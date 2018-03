Trump åpner trolig for mer bensinslukende biler 

NTB utenriks

Amerikanske bilprodusenter var sterke motstandere av de nye kravene om redusert bensinforbruk og utslipp, som Obama-administrasjonen innførte som et ledd i kampen mot global oppvarming.

Amerikanske biler er ikke akkurat kjent for å bruke lite drivstoff, og produsentene hevder at det vil koste milliarder av dollar og føre til høyere bilpriser dersom de må etterleve de nye kravene.

Miljøforkjempere avviser dette og mener at det alt fins teknologi som gjør det mulig å lage mer bensingjerrige biler enn dagens.

Trump ventes likevel å slå en strek over miljøkravene og en talskvinne for miljøvernetaten EPA bekrefter at regelverket er til vurdering.

Dersom Trump opphever kravene som ble innført under Obama, vil det trolig ende med kamp i rettsvesenet i California. Delstaten har mandat til å fastsette egne krav for drivstofforbruk og utslipp fra biler og har ingen planer om å lempe på dagens regelverk.

