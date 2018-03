FN-ambassadør: 17 drept på Gazastripen, inkludert barn

NTB utenriks

De planlagte demonstrasjonene fredag var ment som fredelige protester med krav om at palestinske flyktninger og deres etterkommere må få vende tilbake til sine tidligere hjem i Israel.

Men palestinere tente på bildekk og kastet brannbomber og stein mot grensegjerdet og de israelske soldatene. Soldatene svarte med å skyte gummikuler, skarpe skudd og tåregass mot demonstrantene.

Etter at situasjonen forverret seg utover dagen, ba Kuwait om at FNs sikkerhetsråd skulle gå i hastemøte i New York fredag kveld (klokken 0.30 norsk tid).

Før møtet kalte Mansour det israelske angrepet «en voldsom massakre av vårt folk». Han ba Sikkerhetsrådet ta grep og «håndtere saken på en alvorlig måte», for å sørge for sikkerheten til den sivile befolkningen på Gazastripen.

