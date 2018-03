Orlando-skytterens enke frikjent for å ha bistått i angrepet

NTB utenriks

Noor Salman er frikjent for å ha hindret politiets arbeid og for å ha fremskaffet materiale til støtte for en terrororganisasjon.

Salman var gift med Omar Mateen da han gikk til angrep på nattklubben Pulse.

Påtalemyndigheten mente Salman visste at ektemannen hadde våpnene, at hun visste om hans interesse for voldelige ekstremistvideoer på nett og om hans hensikt om å utføre et angrep, og at hun ikke gjorde noe for å stanse ham.

Salmans forsvarere har beskrevet henne som en enkel kvinne med lav IQ, som ble misbrukt av sin ektemann. Hun hadde ikke kjennskap til hans planer fordi han skjulte mye av livet sitt for henne, argumenterte forsvaret.

49 mennesker ble drept og 53 såret da Omar Mateen åpnet ild mot dem på nattklubben 12. juni 2016. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han hadde på forhånd gitt en erklæring om støtte til IS.

Noor Salman risikerte livstidsstraff dersom hun ble funnet skyldig.

