Minst elleve drept og flere hundre såret på Gazastripen

Den islamistiske Hamas-bevegelsen som kontrollerer Gazastripen, oppfordret folk til å delta i demonstrasjonene. Hamas oppfordret også folk til å unngå sammenstøt.

Slik gikk det ikke. Palestinere tente på bildekk og kastet brannbomber og stein mot grensegjerdet og de israelske soldatene. Soldatene svarte med å skyte med gummikuler, skarpe skudd og tåregass mot demonstrantene.

Fredag ettermiddag var minst elleve palestinere bekreftet drept i sammenstøt med israelske soldater langs grensen mellom Gazastripen og Israel, opplyser palestinske helsemyndigheter.

En tolvte palestiner, en 27 år gammel bonde, ble drept i et separat angrep før daggry i byen Khan Yunis sør på Gazastripen.

Demonstrasjonene var ment som fredelige protester med krav om at palestinske flyktninger og deres etterkommere må få vende tilbake til sine tidligere hjem i Israel. Det er planlagt flere protester fram til 15. mai, datoen Israel erklærte seg som uavhengig stat.

– Terrorister

Den israelske avisen Yedioth Ahronoths nettutgave Ynet oppgir at rundt 30.000 palestinere deltok i demonstrasjonene. Arrangørene hadde håpet på opptil 100.000 deltakere.

Generalmajor Eyal Zamir sa tidligere fredag at «vi identifiserer forsøk på å utføre terrorangrep kamuflert som opprør». Han oppfordret beboere på Gazastripen til å holde seg unna grensegjerdet og sa at Hamas blir holdt ansvarlig for enhver form for vold.

Ifølge den israelske hæren tilhørte to av de drepte palestinerne Hamas' elitestyrke Nukhba. Alle som ble drept, var terrorist-aktivister i alderen 18 til 30 år, heter det i en uttalelse fra Israels hær.

Ifølge palestinske kilder var en av de drepte 16 år gammel og en annen var 33 år gammel.

To palestinere ble drept av ild fra stridsvogner, ifølge helsedepartementet i Gaza by. Fredag kveld opplyste den israelske hæren at den hadde utført luftangrep og angrep med artilleri rettet mot tre Hamas-mål på Gazastripen.

Gjennom gjerdet

En gruppe israelske soldater opplyste at de fant ei sju år gammel palestinsk jente som forsøkte å ta seg gjennom grensegjerdet og at de sendte henne tilbake til foreldrene på Gazastripen.

Jenta var blitt oppfordret til å forsøke å ta seg over grensen av Hamas, som «setter kvinner og barn i fare ved å bruke dem på kynisk vis», ifølge uttalelsen.

Torsdag ble to palestinere pågrepet av israelske soldater idet de hadde brutt seg gjennom gjerdet. Det var den fjerde hendelsen av denne type på en uke, skriver Times of Israel.

Ifølge hæren fant det sted flere demonstrasjoner også på Vestbredden i løpet av fredag. Røde halvmåne opplyser at 27 palestinere ble såret i sammenstøt nær Nablus, skriver Haaretz.

Vil ha gransking

Komiteen som organiserte fredagens demonstrasjoner på Gazastripen, har bedt Den arabiske liga og FN granske det arrangørene kaller overdreven bruk av makt mot palestinske demonstranter.

Demonstrasjonene skal fortsette lørdag, til minne om de som ble drept fredag, opplyser komiteen.

Hamas-leder Ismail Haniyeh holdt en tale for demonstranter øst på Gazastripen fredag. Han sa at det ikke finnes noen løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne uten at palestinerne får dra tilbake til «hele Palestinas land».

USAs president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad har bidratt til palestinsk misnøye. Men overfor Haaretz opplyser Det hvite hus at Trump arbeider med å meisle ut en fredsplan og at den kan komme til å overraske skeptikerne.

