Bakgrunnen for pågripelsen er at direktøren Julia Bogdanova ikke skal ha sørget for god nok brannsikkerhet på kjøpesenteret.

– Vår etterforskning viser at direktøren gjentatte ganger ble informert av sine underordnede om svakheter ved byggets brannsikkerhetssystem, heter det i en uttalelse fra den russiske etterforskningskomiteen, ifølge Reuters.

Bogdanova har ikke svart på henvendelser fra nyhetsbyrået.

