Trump med hardt angrep på Amazon

NTB utenriks

På Twitter skriver Trump at han uttrykte bekymring for Amazons rolle lenge før han ble valgt til president.

– De betaler lite eller ingen skatt til delstater og lokale myndigheter, skriver Trump.

Han hevder også at USA taper store summer på at Amazon bruker det amerikanske postvesenet som sin «løpegutt». I tillegg gir han netthandel-selskapet skylda for at mange tusen amerikanske butikker går dukken.

Trump har også tidligere rettet lignende kritikk mot Amazon, som har vokst til å bli et av verdens største selskaper. Onsdag falt selskapets aksjer over 4 prosent, etter at nettstedet Axios skrev at Trump vurderer å bruke konkurranselovgivningen mot Amazon.

(©NTB)