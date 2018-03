Malala: – Har drømt om å reise hjem

NTB utenriks

20 år gamle Malala ankom flyplassen i Islamabad i følge med foreldrene natt til torsdag. Hun dro videre i en kolonne med nesten 15 kjøretøyer og et stort sikkerhetsoppbud.

På formiddagen møtte hun statsminister Shahid Khaqan Abbasi. Med tårer i øynene sa hun at hun lenge har tenkt på å reise tilbake til hjemlandet.

– Hele tiden har jeg drømt om å dra tilbake til Pakistan og møte folk på gatene i fred og uten frykt.

– Nå har det faktisk skjedd, sa Malala under en seremoni på statsministerens kontor.

– Sterk stemme

Under møtet lovet hun også å fortsette sin kampanje for utdanning til jenter.

– For å bedre forholdene i Pakistan er det nødvendig å utdanne jenter og gi mer makt til kvinner.

Statsminister Abbasi sa han var glad for å ønske «Pakistans datter» velkommen hjem.

– Du er den sterkeste av Pakistans stemmer mot ekstremisme, sa han.

Malalas besøk i hjemlandet, som er ventet å vare i fire dager, var ikke varslet på forhånd. Planene for besøket er ikke offentliggjort av hensyn til sikkerheten. Om hun skal reise til området hvor hun vokste opp i Swat-dalen, er ikke kjent.

Skutt i hodet

Malala er blitt beskrevet som et globalt symbol for kampen for menneskerettigheter og jenters utdanning. I 2014 mottok hun Nobels fredspris for kampen mot undertrykkelsen av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.

Malala begynte å skrive en blogg som 11-åring om livet i Swat-dalen. I 2012 bordet et medlem av Taliban skolebussen Malala satt i, spurte hvem av elevene hun var, og skjøt henne i hodet. Hun overlevde imidlertid angrepet etter å ha blitt operert i Birmingham i Storbritannia og flyttet deretter til byen sammen med familien.

Mens mange i Pakistan hyller menneskerettighetsforkjemperen, er andre deler av befolkningen skeptiske eller negative. Konservative krefter i landet har beskyldt henne for å sverte Pakistans omdømme.

