FN-sjefen dypt bekymret – frykter ny kald krig som følge av Skripal-saken

Guterres sier han er «dypt bekymret» etter at USA, Storbritannia og over 20 andre land har utvist mer enn 150 russiske diplomater som svar på forgiftningen av den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia Skripal i Salisbury i Storbritannia.

Britiske myndigheter mener Russland sto bak nervegiftangrepet, en påstand Moskva har avvist.

– Situasjonen ligner nå i stor grad på slik vi hadde det under den kalde krigen og medfører at man må gjenopplive mekanismene for kommunikasjon og kontroll for å unngå eskalering og hindre at ting kommer ut av kontroll i situasjoner der spenningen kan øke ytterligere, sa Guterres på en pressekonferanse i New York torsdag.

Under den kalde krigen var det åpen direktelinje mellom Washington og Moskva.

Guterres' uttalelser kom samtidig som Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kunngjorde at 60 amerikanske diplomater skal utvises fra Russland, som var på at USA har utvist 60 russiske diplomater. Britene har utvist 23 russere fra London og får utvist 23 briter fra Moskva.

