NTB utenriks

Det er den svenske avisa Dagens Nyheter som melder at Bannon, som regnes for å være hjernen bak Trumps valgseier, kommer til Sverige for å vise sin støtte til Sverigedemokraterna.

– Sverigedemokraterna gikk fra noe som ingen respektabel person i Sverige ville forbindes med, til å bli et parti som mange mennesker er komfortable med å forbindes med, sier Bannon til Dagens Nyheter.

(©NTB)