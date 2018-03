Russland positive til møtet mellom Nord-Korea og Kina

NTB utenriks

– Møtet kan styrke den positive utviklingen på Korea-halvøya, mener departementet, som også opplyser om at Russland vil fortsette å jobbe for å få tettere bånd til Kina. Formålet skal være å løsne spenningene rundt Nord-Korea.

Uttalelsene fra Russland kommer som følge av Kim Jong-uns besøk i Beijing, hans første utenlandsbesøk siden han tok over makten i 2011. Flere analytikere tror et møte mellom Putin og Kim kan være nært forestående, og russiske medier spekulerer nå i om Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho planlegger et Moskva-besøk i april.

Under møtet skal Kim ha erklært at han er innstilt på å forplikte seg til atomnedrustning på Koreahalvøya.

