Ecuador blokkerer Assanges ambassade- kommunikasjon

Beslutningen ble tatt for å hindre Assange i å blande seg inn i andre lands affærer, heter det i en kunngjøring fra Ecuadors regjering.

Den umiddelbare bakgrunnen for beslutningen er at Assange mandag på Twitter uttrykte tvil om den britiske regjeringens anklager mot Russland for giftangrepet på eksspionen Sergej Skripal i Salisbury.

WikiLeaks-grunnleggeren Assange har befunnet seg i Ecuadors London-ambassade siden 2012 for å slippe å bli utlevert til Sverige på grunn av en anklage om seksuelle overgrep. Sverige har siden droppet utleveringsbegjæringen, men Assange risikerer fortsatt å bli pågrepet i Storbritannia.

