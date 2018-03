– Amerikansk press begynner å gjøre vondt for Nord-Korea

NTB utenriks

– Jeg tror Kim-regimet er blitt bevisste på at dersom de ikke får et tett partnerskap med Kina, så står de veldig alene. De kan bli tvunget til å la seg diktere av amerikanske krav for forhandlingene hvis ikke de har en alliert i Kina, sier Andreas Bøje Forsby, forsker ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet.

Han tror dermed sanksjonene mot regimet har fungert.

På sin første utenlandstur siden han tok over som det lukkede regimets leder i 2011, valgte den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un å reise til Kina på et «uoffisielt besøk» fra søndag til onsdag denne uken.

Flere analytikere mener møtet mellom de to var ønsket fra begge sider. For Xis del for å sikre at Kim ikke går med på en avtale med USA som kan skade Kinas interesser, og for Kims del for å sikre at han har Kina i ryggen når han skal møte både Sør-Korea og USA senere i år.

Kina har gjennom historien vært det nordkoreanske regimets viktigste allierte, men den siste tiden har forholdet mellom landene blitt noe kjøligere som følge av Nord-Koreas utvikling av kjernevåpen.

Sikre forholdet

Kina syntes å være tilsidesatt da Kim inngikk avtaler både med sin nabo i sør og amerikanerne. Men Kims besøk til Kina understreket begge landene at de nå er rede til å legge den siste tids uoverensstemmelser bak seg.

– De begge har sannsynligvis konkludert med at en forverring i forholdet mellom landene vil være farlig, sier Bonnie Glaser ved Center for Strategic and International Studies i Washington.

Koh Yu-hwan, en sørkoreansk ekspert på Nord-Korea, mener Nord-Korea vil opprettholde forholdet til Kina for å få større innflytelse over USA.

– Selv om samtalene med USA og Sør-Korea går bra, vil Nord-Korea likevel trenge Kinas hjelp. Og hvis samtalene ikke skulle gå bra, er Kinas støtte i alle fall nødvendig, sier Koh.

Russland neste?

Flere analytikere tror nå at også et møte med Russland og Vladimir Putin ligger i kortene.

Putin har aktivt gått inn for å styrke båndene til Nord-Korea, til tross for de internasjonale sanksjonene mot regimet i nord.

Russiske medier spekulerer nå i om Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho planlegger et Moskva-besøk i april.

Et godt forhold til Russland er viktig for Kim både som en sikkerhet mot USA og deres allierte, men også for å bli mindre avhengige til Kina. For Putin kan et nærere forhold til Nord-Korea være en måte å peke nese til Vesten, skriver lederen for nyhetsbyrået Aps Pyongyang-avdeling.

