Solberg: – Vi må vise at vi ikke lar oss presse 

– Vi må gjøre det vi mener er riktig, uavhengig av at vi også har konsulære saker av denne typen. Nettopp for å vise at vi ikke lar oss presse i slike sammenhenger, sier Solberg til NTB.

Hun legger til at hun ikke tror Russland vil blande de to sakene sammen.

Frode Berg sitter i varetekt i Moskva, siktet for spionasje.

Den norske beslutningen om å utvise en russisk diplomat som svar på angrepet med nervegift i den engelske byen Salisbury har ført til bekymring for at det kan bli vanskeligere å få nordmannen hjem.

Utfordrende balansegang

Solberg legger ikke skjul på at forholdet til Russland er en utfordring for Norge.

– Vi er naboland, og vi skal ha et godt og balansert forhold til Russland på de områdene hvor vi samarbeider. Men vi kan ikke stille oss utenfor en internasjonal reaksjon på det som oppfattes som et angrep på Storbritannia.

Giftangrepet var rettet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia. Russland nekter for å ha hatt noe med angrepet å gjøre, men Storbritannia mener det ikke fins noen annen troverdig forklaring enn at Russland står bak.

Norge har på sin side gitt uttrykk for full tillit til den britiske etterforskningen.

– Vår opplevelse er at britene har levert god dokumentasjon, sier Solberg.

Koordinert aksjon

Hun påpeker at beslutningen om å utvise russiske diplomater var en koordinert aksjon.

Alt i alt er mer enn 140 russiske tjenestemenn utvist fra over 20 land samt NATO. USA har utvist hele 60 russere, inkludert tolv personer ved Russlands FN-delegasjon.

– For Norge er det viktig å vise hvor vi står, sier Solberg.

– Vi skal fortsatt ta vare på det bilaterale samarbeidet med Russland, men vi er også en tydelig del av den internasjonale reaksjonen på denne hendelsen, sier hun.

Norge ventet

Den norske utvisningen kom riktignok først noen timer etter de første varslene om utvisninger fra USA og Europa.

Solberg forklarer dette med at regjeringen ønsket å se hva andre land gjorde før beslutningen ble tatt.

Hun avviser at utvisningen satt ekstra langt inne for Norge.

– Det var ingen tvil om at også vi skulle reagere. Men det var en helt naturlig vurdering for oss at vi skulle dimensjonere tiltakene i forhold til hva andre land gjorde, sier hun.

Solberg sier hun går ut fra at Russland nå vil komme med en reaksjon.

– Men jeg skulle ønske russerne i stedet gikk inn i en dialog om hva som har skjedd. De har valgt ikke å samarbeide med britiske myndigheter i denne saken. De kunne de ha valgt å gjøre.

