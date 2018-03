Putin: Kjøpesenterbrannen skyldtes kriminell uaktsomhet

NTB utenriks

Putin retter spesielt kritikk mot beskyttelsestiltak og sikkerhet ved kjøpesenteret.

–Det som skjedde her var ikke kamper, ingen plutselig metangasseksplosjon i en sjakt, sier Putin under et besøk i Kemorovo tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Tass.

–Folk kom hit (til kjøpesenteret) for å slappe av med barn. Vi snakker om demografi og mister så mange folk, og hvorfor? På grunn av kriminell uaktsomhet og skjødesløshet, sier Putin, som innledet Kemorovo-besøket med ett minutts stillhet for de minst 64 ofrene for kjøpesenterbrannen i byen søndag.

Foreløpig er det ikke slått fast hva som var årsaken til brannen. Mandag uttalte politiet at en sikkerhetsvakt hadde slått av brannalarmene på kjøpesenteret, og at nødutgangene ble blokkert av en eller flere personer.

Fire personer er så langt pågrepet i forbindelse med brannen, deriblant en ansatt ved kjøpesenteret. Sikkerhetsvakten som skal ha slått av brannalarmen, regnes som mistenkt i saken. Så langt har ikke politiet sagt noe om hvorfor alarmen ble slått av.

Ifølge etterforskerne var det også en rekke andre alvorlige brudd på sikkerhetsreglene i bygningen.

Brannen er den dødeligste i Russland siden Sovjetunionens oppløsning, skriver Reuters.

(©NTB)