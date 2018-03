Pornostjerne saksøker Trumps advokat

NTB utenriks

I rettsdokumentene som ble levert til en føderal domstol i Los Angeles mandag, blir Daniels omtalt med sitt egentlige navn, Stephanie Clifford.

– Cohen forsøkte å få Clifford til å framstå som en løgner som man ikke kan stole på, og at påstanden om hennes forhold til Trump ikke er sann, heter det.

Daniels' advokat Michael Avenatti hevder Cohen har ført det amerikanske folket bak lyset.

Truet til taushet

I et intervju med det amerikanske TV-programmet 60 Minutes søndag hevdet pornostjernen at hun hadde ubeskyttet samleie med Trump en gang i 2006. Trump var den gang gift med nåværende førstedame Melania Trump. Mandag avviste Det hvite hus nok en gang anklagene.

Daniels hevdet videre at da hun i 2011 prøvde å selge historien, ble hun truet til taushet av en mann i Las Vegas. I 2016 skrev Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt påståtte forhold til presidenten. Hun fikk da utbetalt nærmere en million kroner fra Trumps advokat Michael Cohen for dette.

Avviser anklagene

Cohen hevdet mandag at han har ingenting med truslene hun hevder å ha blitt utsatt for.

– Cohen hadde absolutt ingenting med denne påståtte mannen å gjøre og har ikke engang grunn til å tro at denne mannen faktisk finnes, sa Cohens advokat Brent H. Blakely mandag.

I søksmålet hevdes det at Cohen skadet Daniels omdømme da han i en uttalelse i februar hevdet at pornostjernen løy om sitt forhold til Trump. Det hevdes videre at taushetserklæringen Daniels signerte også er ugyldig, blant annet fordi utbetalingen hun mottok i henhold til avtalen, er i strid med loven om valgkampfinansiering.

Tidligere denne måneden saksøkte Daniels Trump for å få avtalen opphevet.

