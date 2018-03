Trump avviser at han har hatt sex med Stormy Daniels

NTB utenriks

I et intervju med det amerikanske TV-programmet 60 Minutes søndag fortalte pornostjernen at hun hadde ubeskyttet samleie med Trump en gang i 2006. Da var Trump gift med USAs nåværende førstedame Melania Trump.

– Presidenten har klart og konsekvent avvist disse anklagene. Den eneste personen som har vært inkonsekvent, er personen som har kommet anklagene, sier talsmann Raj Shah i Det hvite hus.

Da Daniels i 2011 prøvde å selge historien, ble hun truet av en mann i Las Vegas, sa pornostjernen i 60 Minutes. Trumps advokat Michael Cohen benekter, gjennom sin egen advokat, at han hadde noe med trusselen å gjøre.

– Cohen hadde absolutt ingenting med denne påståtte mannen å gjøre, og har ikke engang grunn til å tro at denne mannen faktisk finnes, sier Cohens advokat Brent H. Blakely mandag.

I 2016 skrev Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt påståtte forhold til presidenten og fikk utbetalt nærmere en million kroner fra hans advokat Michael Cohen for dette.

Hun sier hun skrev under på avtalen fordi hun fryktet for sikkerheten til familien sin, men at hun nå trosser avtalen for å hindre at hun stemples som en løgner.

