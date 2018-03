Rapport tyder på iransk våpenstøtte til Houthi-bevegelsen

NTB utenriks

Veibombene, som er kamuflert som steiner, ligner på våpen brukt av den Iran-støttede Hizbollah-militsen i det sørlige Libanon.

Lignende bomber er også blitt brukt av opprørere i Irak og Bahrain.

CAR-rapporten kommer tre år etter at en koalisjon frontet av Saudi-Arabia angrep den sjiamuslimske Houthi-bevegelsen. Koalisjonen har anklaget Iran for å bevæpne houthiene, noe iranske myndigheter har nektet for.

Irans utenriksdepartement har fordømt krigføringen til den saudiledede koalisjonen.

Konflikten startet et halvt år etter at Houthi-bevegelsen drev den jemenittiske regjeringen ut av hovedstaden Sana i september 2014, og har krevd over 10.000 menneskeliv.

Over 5.000 av disse var barn, ifølge Redd Barna.

– Titusener flere kan dø bare i år om ikke noen tar grep for å avslutte konflikten, advarte Tamer Kirolos, Redd Barnas landdirektør i Jemen, søndag.

