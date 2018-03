NTB utenriks

Ifølge påtalemyndigheten er det snakk om hele 700 tilfeller av korrupsjon, hvitvasking av penger og utpressing i forbindelse med store våpenkjøp på 1990-tallet.

Zuma (75) var Sør-Afrikas president fra 2009 til 2018. Han har lenge hatt en rekke korrupsjonsanklager hengende over seg, og hans eget parti ANC vendte ham ryggen og tvang ham til å gå av i februar – før presidentperioden hans var over. Han ble da erstattet at den nyvalgte ANC-lederen Cyril Ramaphosa.

