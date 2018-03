Kina har fått nok av USAs «økonomiske skremsel»

NTB utenriks

– Det ville vært mer passende å si at det er på tide å stoppe USAs økonomiske skremsel og hegemoni, sa Hua Chunying, en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, mandag.

Uttalelsen kom etter at Hua først ble konfrontert med uttalelser fra amerikansk hold den siste tiden.

Der USAs president Donald Trump varslet 60 milliarder dollar i straffetoll på kinesiske varer, slo visepresident Mike Pence fast at «en æra med økonomisk overgivelse er over».

Kinesiske myndigheter har tidligere uttalt at de ikke er redd for en handelskrig med USA. De har selv truet med å innføre en toll på tre milliarder dollar på amerikanske varer, men er åpne for forhandlinger.

– Vår dør er alltid åpen for dialog, sa Hua Chunying under mandagens pressekonferanse.

Den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin sa søndag at USA fremdeles har håp om å inngå en avtale med Kina, men at USA ikke vil trekke seg fra konflikten dersom landene ikke klarer å komme i mål med en avtale.

– Vi kommer til å innføre tollen. Vi jobber med det nå, uttalte Mnuchin på tv-programmet Fox News Sunday.

