Kilder: Trump planlegger å sparke minister

Det opplyser tre anonyme kilder fra Trump-administrasjonen til nyhetsbyrået AP.

Ifølge to av kildene vil dette trolig bli offisielt bekreftet i løpet av uken, når Shulkins erstatter er funnet.

Shulkins fremtid i Trump-administrasjonen har blitt satt i tvil etter fremleggingen av en intern rapport som viser at ministeren blant annet skal ha tatt imot gaver i form av billetter til tennisturneringen Wimbledon.

Ifølge Ritzau kommer det også fram at Shulkins ansatte har forfalsket parpirer som rettferdiggjør at ministeren tok med kona på en reise i Europa på skattebetalernes regning.

Den tidligere legen er den første ikke-veteranen som leder landets nest største departement. Da han ble valgt inn i februar i fjor, ble han omtalt for å ha en mer moderat tilnærming for departementet enn hva Trump foreslo under valgkampen.

