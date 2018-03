Erdogan ønsker fullverdig EU-medlemskap

NTB utenriks

– Et EU-medlemskap er fortsatt et strategisk mål for oss, sier Erdogan, kun timer før et møte med EU-president Donald Tusk.

Også leder for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker skal være med på møtet, som er ment for å bedre forholdet mellom Tyrkia og EU.

Juncker har tidligere sagt at han forventer utfordrende samtaler.

– Et antall vanskelige saker vil bli diskutert, inkludert utviklingen i Tyrkia og landets handlinger i Syria. Men vi er fortsatt naboer, og vi må finne en måte å snakke åpent med hverandre på og samarbeide i saker der vi har felles interesser, sa Tusk i forrige uke.

