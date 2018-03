NTB utenriks

En politimann ble drept og fire såret i en bilbombeeksplosjon ved et hotell i den egyptiske kystbyen Alexandria.

Bilbomben var plassert under et parkert kjøretøy. IS har sagt at de har stått bak flesteparten av angrepene rettet mot egyptiske sikkerhetsstyrker, men så langt har ingen uttalt at de sto bak lørdagens angrep.

Ifølge innenriksdepartementet var de seks medlemmer av den militante islamistgruppen Hasm og ble drept i en razzia mot deres gjemmested i Al-Beheira-provinsen.

