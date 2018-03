Dansk politi pågrep flere personer etter angrep mot Tyrkias ambassade. 

NTB utenriks

To personer ble søndag fengslet. Det er uklart hvor mange som er pågrepet.

Ambassaden ble natt til 19. mars angrepet med molotovcocktails. Politiet så to gjerningsmenn løpe fra stedet.

– Vi fikk en henvendelse om at det var kastet molotovcocktails mot ambassaden. Det har gitt små skader på bygningen, sa vaktsjef Henrik Moll i Københavns politi i etterkant av hendelsen.

Ingen mennesker oppholder seg i ambassaden om natten, så det var ikke risiko for at noen ville komme til skade under angrepet.

