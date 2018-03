– Sikkerhetsvakt slo av brannalarmene på russisk kjøpesenter

NTB utenriks

Nødutgangene ble også blokkert av én eller flere personer, ifølge det russiske politiet.

Russiske myndigheter har startet etterforskning av brannen, som trolig startet i en kinosal i fjerde etasje i senteret søndag formiddag. 13 personer ble funnet omkommet inne i kinosalen.

Brannen oppsto i en uke med skolefri i området. Kjøpesenteret skal ha vært fullt av barn. Ifølge BBC skal 41 barn være savnet.

Ti mennesker er lagt inn på sykehus med skader etter brannen.

Guvernøren i regionen, Aman Tulejev, bekrefter overfor nyhetsbyrået Tass at de vil gi familiene til de omkomne over 130.000 kroner hver i erstatning.

– Jeg har truffet en beslutning om at hver familie som har mistet ett medlem vil motta en million rubler i kompensasjon. Hvis det er to, Gud forby, så blir det to millioner rubler, sier han.