Sivile flykter fra den siste opprørskontrollerte byen i Øst-Ghouta

De siste ukene har kampene om forstaden Øst-Ghouta, like utenfor Syrias hovedstad Damaskus, pågått for fullt.

Søndag flyktet flere hundre sivile fra byen Douma under en pause i kampene, etter at syriske regjeringsstyrker har tatt store deler områdene rundt byen den siste tiden, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Byen er kontrollert av opprørsgruppen Jaish al-Islam, og er den siste lommen opprørerne har kontroll over etter at syriske regjeringsstyrker de siste ukene har vunnet tilbake mesteparten av Øst-Ghouta.

Samtidig pågår forhandlinger mellom Russland, som er den syriske presidenten Bashar al-Assads allierte, og Jaish al-Islam om fremtiden til Douma.

Dersom avtalen blir underskrevet, vil den trolig innebære at russisk militærpoliti setter opp kontrollposter i byen. Statlige kontorer vil trolig også gjenoppta aktiviteten i byen, som har vært kontrollert av opprørere siden 2012.

Denne uken har flere tusen opprørere og deres familier blitt evakuert fra Øst-Ghouta etter å ha inngått avtaler med den syriske regjeringen.

Mange av opprørerne har blitt transportert til Idlib-provinsen i det nordvestlige Syria, som er ett av de siste områdene i landet hvor opprørerne fremdeles står sterkt.

