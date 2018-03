Erdogan varsler angrep på den syriske byen Tal Rifat

NTB utenriks

President Recep Tayyip Erdogan kom med kunngjøringen søndag, dagen etter at det tyrkiske militæret hevdet å ha tatt kontroll over hele den kurdiskkontrollerte regionen Afrin og byen med samme navn.

– Med Guds vilje så vil denne operasjonen oppnå sitt mål etter å ha tatt kontroll over Tal Rifat om kort tid, sa Erdogan.

Tal Rifat ligger øst for Afrin, i Aleppo-provinsen, mellom byen Aleppo og grensen mot Tyrkia.

20. januar innledet Tyrkia en militæroffensiv for å drive den kurdiske YPG-militsen ut av Afrin-enklaven.

Over 200.000 mennesker har flyktet fra Afrin og inn i det som ble ansett å være tryggere områder i Aleppo. Men den humanitære situasjonen for flyktningene beskrives som «katastrofal» av eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

