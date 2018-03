Ekspresident Kuczynski nektes å forlate landet

NTB utenriks

Beslutningen kom en dag etter at Kongressen i landet aksepterte Kuczynskis avgang framfor å stille ham for riksrett. Visepresident Martin Vizcarra ble sverget inn som hans etterfølger like etter.

Kuczynski har vært i hardt vær på grunn av sine forbindelser til den brasilianske entreprenørgiganten Odebrecht. Hans 18 måneder lange reiseforbud er vedtatt mens det pågår etterforskning.

Samtidig som rettsmøtet fant sted, ble hjemmet hans i Lima og en annen eiendom utenfor hovedstaden ransaket.

Kuczynski er den fjerde tidligere peruanske presidenten som etterforskes for å ha mottatt betalinger fra Odebrect.

Kuczynski hadde vært president siden juli 2016. Han vant valget med knapp margin over opposisjonslederen Keiko Fujimori, datter til tidligere president Alberto Fujimori, som er fengslet for menneskerettighetsbrudd.

(©NTB)