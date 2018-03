Alle reddet fra ferje som grunnstøtte i Sør-Korea

NTB utenriks

Fire kystvaktfartøy og flere sivile båter i området ble sendt til ulykkesstedet utenfor den sørvestlige kysten søndag for å hjelpe med å evakuere de 163 personene om bord på ferja.

Kystvakten opplyste først at det var 187 passasjerer og et mannskap på fem om bord, men nedjusterte senere antall passasjerer til 158.

Alle hadde på seg redningsvester idet de ventet på at redningsmannskapet skulle ankomme. Ferja tok verken inn vann eller la seg over på siden, og redningsarbeidet gikk derfor fint, opplyser en talsperson for kystvakten.

– Det ser ut til at ferjas baug skrapte over en klippestein etter å ha endret kurs for å unngå en passerende fiskebåt, sier talspersonen.

Det var tåke i området.

En annen talsperson for kystvakten sier kapteinen og besetningsmedlemmene skal avhøres for å fastslå årsaken til grunnstøtingen. Det er tatt tester av dem, og ingen av dem var påvirket alkohol.

Ulykkesstedet er i samme farvann der ei ferje sank i 2014. Over 300 mennesker mistet da livet. Det utløste sterk kritikk og nasjonal debatt om manglende sikkerhetstiltak.

(©NTB)