Syria: – 105.000 sivile har flyktet fra Øst-Ghouta

Byrået siterer en militærkilde på at «over 105.000 sivile har forlatt Øst-Ghouta til nå». Det foreligger ingen ytterligere detaljer i nyhetsmeldingen.

Statlig fjernsyn i Syria oppga det samme tallet i nyhetssendinger lørdag og meldte at de sivile hadde flyktet via «humanitære korridorer» som syriske styrker har opprettet.

Det har vært anslått at det oppholdt seg til sammen 400.000 innbyggere i Øst-Ghouta, et område bestående av flere byer og landsbyer og som har vært under kontroll av opprørere. Regimestyrker, støttet av Russland, innledet i forrige måned en offensiv for å nedkjempe opprørerne.

Fredag kveld opplyste den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at regimets styrker nå har skaffet seg kontroll på 90 prosent av Øst-Ghouta etter at den ene av opprørsgruppene, Ahrar al-Sham, tidligere i uken inngikk en avtale om evakuering av sine krigere.

Minst 1.500 mennesker er blitt drept siden offensiven startet.

