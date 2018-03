Minst to drept av bilbombe i Alexandria i Egypt

NTB utenriks

Bilbomben var rettet mot en kolonne kjøretøyer tilhørende byens sikkerhetssjef, opplyser en sikkerhetskilde til DPA.

Egyptiske myndigheter opplyser at den ene av de drepte var en politimann.

En tykk, svart røyksøyle steg opp fra en parkeringsplass like ved Tolip Hotel i bydelen Stanley, melder Al Jazeera, med henvisning til øyenvitner og bilder som beboere har lagt ut på Twitter.

Eksplosjonen fant sted lørdag, to dager før det holdes presidentvalg i Egypt.

IS har sagt at de har stått bak mesteparten av angrep rettet mot egyptiske sikkerhetsstyrker, men så langt har ingen uttalt at de sto bak lørdagens angrep.

