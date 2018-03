NTB utenriks

Forsamlingens president Roger Torrent informerte regionpolitikerne lørdag om at det ikke blir noen avstemning over Turulls kandidatur. Turull var en av kandidatene til valget som president for Catalonia.

Turull, som tidligere har hatt en ministerpost i Catalonias tidligere regionregjering, er en av fem separatistledere som fredag ble varetektsfengslet og siktet for oppvigleri. Bakgrunnen er katalanernes forsøk på å løsrive Catalonia fra Spania.

